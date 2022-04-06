В ФРГ назвали сроки достижения независимости от поставок энергоносителей из РФ

Германия планирует стать независимой от поставок российских энергоносителей до лета 2024 года, заявила 6 апреля на брифинге представитель министерства по делам экономики и защиты климата ФРГ Сузанне Унград.

По ее словам, страна стремится стать независимой от импорта угля из РФ к осени этого года, от поставок нефти — к концу 2022 года, газа — к лету 2024 года. Это зависит от темпов распространения возобновляемых источников энергии и степени достигнутой экономии энергии.

В этот же день немецкий телеканал Die Welt заявил о том, что запрет на импорт российских энергоресурсов может оставить европейские страны с пустыми полками и без рычагов давления на Москву. В том числе отказ от поставок может повлиять на производство удобрений, что, в свою очередь, негативно скажется на сельском хозяйстве. СМИ отмечает, что это может привести к дефициту продовольствия, который уже наблюдается в ряде стран Европы.

В среду, 6 апреля, финансовый аналитик Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук сообщил «Известиям», что сейчас около 40% импортируемого в страны Евросоюза газа поступает из России. Он считает, что отказ от российского газа «отбросит страны ЕС в XIX век по технологиям получения электроэнергии». В частности, в Германии придется остановить работу химических, цементных, сталелитейных и стекольных заводов.

Страны Запада, несогласные с проведением спецоперации по защите Донбасса, инициировали антироссийские санкции, в том числе в отношении поставок энергоресурсов из РФ. Так, США 8 марта ввели эмбарго на импорт российской нефти. В то же время 5 апреля министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выступила против запрета на импорт газа из России. По ее словам, введение эмбарго на его поставки не остановит спецоперацию, а лишь «повысит цену продолжению конфликта».

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ранее власти республик заявляли об обострении ситуации в Донбассе в середине февраля из-за обстрелов украинскими военными. Руководство ДНР и ЛНР обратились к РФ с просьбой о помощи и организовали эвакуацию мирных жителей.

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