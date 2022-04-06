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В Совфеде высоко оценили политику премьера Венгрии в отношении РФ

Сенатор Пушков назвал премьера Венгрии Орбана сильным лидером
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Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков высоко оценил политику премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в отношении России, назвав его сильным лидером.

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«Виктор Орбан пригласил [президента РФ] Владимира Путина в Венгрию на переговоры, а также заявил, что оплата российского газа в рублях не является проблемой для Венгрии. Сильный лидер, сокрушивший на выборах своих противников, проводит свою политику», — написал сенатор в своем Telegram-канале 6 апреля.

Ранее в этот день Орбан заявил, что Венгрия готова платить за газ в рублях, если Россия этого хочет. Как уточнил министр иностранных дел страны Петер Сийярто, в настоящее время Венгрия прорабатывает детали технического решения вопроса об оплате в рублях поставок российского газа.

Также венгерский премьер указал на неминуемые последствия для стран, объявивших антироссийские санкции.

Кроме того, 6 апреля состоялись телефонные переговоры Орбана с Путиным. Стороны обсудили ситуацию на Украине и оплату российского газа в рублях. Также Орбан пригласил президента России в Венгрию на мирные переговоры с участием украинского лидера Владимира Зеленского и главы Франции Эммануэля Макрона.

3 апреля в Венгрии состоялись парламентские выборы. Победу одержал Орбан, который у власти уже 12 лет. В рамках своей предвыборной кампании он заявлял, что в случае победы не намерен допускать вмешательства в ситуацию на Украине, подчеркивая, что такое развитие событий может обернуться трагическими последствиями для народа Венгрии.

31 марта Путин подписал указ о переходе на расчет за российский газ в рублях. Согласно документу, покупатели из недружественных стран обязаны открыть рублевые счета в российских банках для оплаты газа, который поставляется с 1 апреля 2022 года. Ряд стран G7 и Евросоюза сочли это требование РФ нарушением контрактов.

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