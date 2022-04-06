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Эксперт объяснил значение ухода Intel для россиян

Эксперт Самойленко объяснил, что означает уход Intel для россиян
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Продукцию американской компании Intel можно будет заместить, в России ведутся активные разработки в области IT, считает управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Иван Самойленко.

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6 апреля Intel объявила о приостановке своей деятельности в России. С 5 апреля Intel приостановила все свои операции в РФ, присоединившись к другим западным компаниям.

«Компания Intel ранее заявляла, что останавливает поставки процессоров в Россию, а позже для граждан нашей страны был закрыт доступ к сайту корпорации. То есть ни процессоры приобрести, ни скачать драйверы у Intel мы теперь не сможем. Но при этом прямой конкурент американской корпорации компания AMD о таких шагах не объявляла, так что продукцию Intel можно будет заместить (как минимум процессоры)», — отметил специалист в беседе с «Известиями» в среду, 6 апреля.

Он также добавил, что после заявления Intel прекратят работу три центра компании по созданию софта и многих других технологий (в Москве, Новосибирске и Нижнем Новгороде), а сотрудникам компании, вероятно, будет предложен переезд в другие страны присутствия компании или будут оказываться другие меры поддержки.

«Надо сказать, что инновации в области ИТ в нашей стране ведутся активно — в «Сколково», Иннополисе, в подразделениях крупнейших российских компаний сектора. Так что уход Intel может стать позитивным фактором для отечественного бизнеса, который получает максимально хорошие условия в плане конкуренции. Потребность в ИТ-разработках очень высокая (как и в специалистах), а засилья иностранных корпораций в стране больше не будет. При этом государство очень активно поддерживает отрасль и разрабатывает меры по удержанию специалистов. Наверняка это будет хорошим поводом для расцвета российского ИТ-сектора уже в ближайшее время», — заключил Самойленко.

Профессор и директор Центра технологий искусственного интеллекта Сколтеха Иван Оседлец, в свою очередь, назвал ожидаемым решение Intel. Последствия пока что оценить сложно, добавил он.

«Ясно, что стоимость импортного оборудования увеличится, альтернатив очень мало. Однако это может и должно стать стартовой точкой для масштабных инвестиций в развитие микроэлектроники (в 10 раз больше текущих) внутри страны», — подчеркнул специалист.

Ранее в среду генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков заверил, что дефицита техники в России не будет, несмотря на решение Intel приостановить все деловые операции в стране.

5 марта о своем уходе с российского рынка объявил производитель компьютерных комплектующих и программного обеспечения International Business Machines (IBM). Также в тот же день об отказе работать с россиянами объявил производитель ПО Adobe. IT-компании начали уходить с российского рынка в связи с проведением Россией специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса.

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