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Генассамблея ООН рассмотрит отстранение России от участия в СПЧ

Генассамблея ООН 7 апреля проголосует по вопросу отстранения России от участия в СПЧ
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Генеральная Ассамблея ООН проведет голосование по вопросу временной приостановки членства России в Совете организации по правам человека (СПЧ). Об этом сообщает France Press 6 апреля.

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Отмечается, что инициаторами отстранения России от участия в организации являются США и Великобритания, которые и инициировали проведение голосования. Свое мнение по данному вопросу члены Генассамблеи выразят 7 апреля в 17.00 по Москве (10.00 по местному времени).

Накануне сообщалось, что США надеются провести заседание Генассамблеи ООН по вопросу участия России в Совете по правам человека. Об этом заявила постпред США при всемирной организации Линда Томас-Гринфилд. По ее мнению, так как РФ якобы сделала всё возможное для нанесения ущерба международному сообществу и использует платформу ООН для «распространения дезинформации», ее членство в Совете по правам человека ООН является «фарсом».

Одновременно пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки также объявила, что постпред США будет добиваться приостановки членства России в СПЧ ООН по распоряжению Джо Байдена.

В тот же день глава МИД Канады Мелани Жоли выступила за приостановку членства России в Совете по правам человека (СПЧ) ООН.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ отметил, что работа подразделений ООН, в том числе Совета по правам человека, немыслима без участия России. Представитель Кремля напомнил, что Россия также является постоянным членом Совета Безопасности ООН.

С начала проведения специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса Россия сталкивается с дипломатическим, политическим и экономическим давлением со стороны стран Запада, в том числе в вопросах взаимодействия с ООН. 4 апреля Великобритания отказала России в проведении заседания Совбеза ООН по ситуации в Буче, что постпред России при ООН Василий Небензя назвал беспрецедентным шагом.

Россия 24 февраля начала операцию с целью защиты мирного населения Донбасса на фоне обострения в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Как уточнили в Москве, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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