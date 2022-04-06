«Газпром» работает над переходом на оплату рублями поставок газа

«Газпром» работает над осуществлением работы механизма оплаты импортерами из недружественных стран поставок российского газа в рублях. Об этом 6 апреля заявил зампред правления компании Виталий Маркелов на форуме «Госзаказ».

«Газпром» начал с 1 апреля рассылать импортерам уведомления о переходе на новую систему оплаты.

23 марта Путин объявил, что РФ переведет расчеты за поставку газа недружественным странам в рубли из-за потери надежности западными валютами, и подписал указ 31 марта. Покупатели обязаны открыть рублевые счета в российских банках, с них будет проходить оплата газа, который был поставлен с 1 апреля 2022 года. В случае неисполнения оплаты Россия расценит это как невыполнение обязательств покупателем. Ряд стран G7 и Евросоюза сочли требование РФ нарушением контрактов.

Однако сегодня Венгрия сообщила, что прорабатывает детали технического решения вопроса об оплате в рублях поставок российского газа. Министр иностранных дел страны Петер Сийярто напомнил, что поставки природного газа предусмотрены двусторонним соглашением, в котором ЕС не участвует.

Днем ранее правительство Белоруссии сообщило, что страна с апреля начнет платить РФ за газ в российских рублях. Министр энергетики Виктор Каранкевич и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер уже подписали соответствующие документы.

Решение о переводе газовых трансакций в рубли было принято на фоне антироссийских санкций, которые зарубежные страны ввели после начала спецоперации. 24 февраля Путин объявил о начале проведения специальной операции по защите мирного населения в Донбассе после обострившейся ситуации с обстрелами со стороны украинских военных.

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