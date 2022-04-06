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Спецназ Росгвардии захватил боевую технику и оружие ВСУ под Харьковом

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В Харьковской области спецназовцы Росгвардии захватили боевую технику и оружие Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 6 апреля сообщили в пресс-службе российского ведомства.

Спецоперация в Донбассе 6 апреля. Текстовая трансляция
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«В ходе разведывательно-поисковых мероприятий в Харьковской области спецназовцы Росгвардии обнаружили склад техники и вооружения ВСУ, который был тщательно замаскирован под базу хранения сельскохозяйственной техники», — говорится в сообщении.

В частности, спецназовцы обнаружили две бронированные разведывательно-дозорные машины, одна из которых была оборудована противотанковой управляемой ракетой (ПТУР) и снаряжена 15 противотанковыми управляемыми ракетами.

Кроме того, среди вооружения оказалась спаренная зенитная установка ЗУ-23-2 на базе автомобиля ЗИЛ, а также десять коробов к зенитной установке со снаряженными лентами, 17 цинков с патронами различного калибра.

4 апреля Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) высокоточным оружием с моря уничтожили в районе Очакова центр подготовки украинских сил спецопераций, использовавшийся в том числе для размещения иностранных наемников.

28 марта Министерство обороны РФ заявило об уничтожении крупных складов с боеприпасами украинских военных в районах населенных пунктов Ушомир и Веселовка Житомирской области. Удары были нанесены при помощи высокоточных крылатых ракет «Калибр».

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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