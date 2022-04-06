В Мордовии возбуждено дело после ДТП с тремя пострадавшими детьми
Пресс-служба прокуратуры Мордовии сообщила о возбуждении следователями уголовного дела после аварии в Краснослободском районе с пьяным водителем, сбившим троих детей.
«Следственными органами возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)», — отмечается на сайте прокуратуры республики в среду, 6 апреля.
Ведомство пообещало установить причины и детали произошедшего, дать оценку исполнению требований законодательства о безопасности дорожного движения, а также в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Происшествие произошло вечером вторника, 5 апреля, на пятом километре дороги Гумны — Плужное — Тенишево — Шаверки.
43-летний водитель ВАЗ-21053 в состоянии алкогольного опьянения выехал на правую обочину и сбил троих детей, которые шли в попутном направлении. По информации ведомства, ДТП произошло в 19:15. Пострадавших с различными травмами госпитализировали. Сообщается, что пострадали 15-летний мальчик, а также девочки 11 и 13 лет.
Ранее, 5 апреля, ГИБДД Амурской области сообщило о возбуждении уголовного дела по факту гибели 15-летнего подростка при наезде на него машины. Трагедия произошла в поселке Магдагачи.