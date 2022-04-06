Садовые маршруты начнут работу в Липецкой области 16 апреля
Межмуниципальные сезонные садоводческие маршруты начнут работу в Липецкой области 16 апреля. Проезд для пассажиров будет бесплатным.
По данным управления дорог и транспорта региона, в Липецке маршруты проложены до садов «Аэропорт», «Казино», «Тракторостроитель-3, 4, 5», а также садов села Горицы. Об этом сообщает GOROD48.
Также автобусы к садовым участкам пустят в Ельце. Маршруты проложены до садов «Голубевка», «Климентьевка», «Шаталовка».
В марте городской департамент Липецка анонсировал 13 садовых маршрутов. Обычно автобусы курсируют к садовым участкам и обратно до 31 октября.