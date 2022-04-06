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Слуцкий останется в составе делегации РФ на переговорах с Украиной

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Председатель комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий, назначенный врио главы фракции ЛДПР, останется в составе делегации РФ на переговорах с Украиной. Об этом в среду, 6 апреля, сообщает ТАСС.

Парламентарий сделал такое заявления в связи со смертью лидера ЛДПР Владимира Жириновского стало известно ранее в этот день. Политика похоронят на Троекуровском кладбище.

Президент России Владимир Путин, выражая соболезнования в связи с кончиной лидера ЛДПР, назвал Жириновского опытным политиком, энергичным, открытым к общению человеком, ярким оратором и полемистом.

В Минздраве указали, что врачи до последнего боролись за жизнь депутата.

2 февраля политика госпитализировали в Центральную клиническую больницу в Москве с коронавирусом. Тогда у него выявили обширное поражение легких — 75%. Пациента подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, врачи периодически вводили его в медикаментозный сон.

16 марта сообщалось об улучшении в состоянии здоровья лидера ЛДПР — политик мог продолжительное время обходиться без аппарата искусственного дыхания. Однако через несколько дней его состояние ухудшилось.

Президент Украины Владимир Зеленский 5 апреля допустил, что не встретится с президентом России Владимиром Путиным. Однако отметил, что необходимо находить возможности и делать шаги для переговоров.

31 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что готов организовать переговоры двух президентов. Тогда Песков также заявил, что говорить о предполагаемой встрече Путина и Зеленского в апреле пока рано.

В середине февраля 2022 года в Донбассе из-за обстрелов со стороны украинских военных обострилась ситуация. Власти Луганской и Донецкой народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале проведения специальной операции по защите мирного населения в Донбассе.

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