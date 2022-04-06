Прямой эфир
Общество
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Жириновского
Мир
Захарова предупредила об ответных мерах за высылку Норвегией трех дипломатов РФ
Мир
Путин и Вучич заявили о необходимости начать переговоры по газу
Экономика
В Германии признали отсутствие рычагов давления у ЕС на Москву
Общество
Жириновского похоронят на Троекуровском кладбище
Общество
Милонов призвал сократить рабочий день в России до семи часов
Мир
В МИД Китая заявили о выгоде США от санкций против России
Мир
Посольство РФ в Греции выразило протест из-за высылки дипломатов
Общество
В ЛДПР назвали смерть Жириновского ударом для всей России
Мир
В Австрии указали на сильную зависимость страны от российского газа
Мир
Американский эксперт заявил о превращении Украины в оружие против России

Опрос ВЦИОМ показал возросший уровень негатива к США среди россиян

Опрос ВЦИОМ показал, что более 70% граждан России негативно относятся к США
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Число граждан России, которые негативно относятся к США, значительно выросло, сейчас этот показатель составляет порядка 71%. На это указывают опубликованные 6 апреля результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Байдена в России еще «не распробовали»
Гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров — о рейтинге зарубежных политиков, думских выборах и несистемной оппозиции

«Большинство россиян в ходе опроса в марте 2022 года сообщили, что относятся к Соединенным Штатам Америки плохо (71%). Почти половина относятся очень плохо (47%) — это наиболее высокий показатель крайне негативного отношения за весь период мониторинга (+20 п. п. к предыдущему максимальному значению 2014 года — 27%)», — говорится в сообщении.

Благосклонное отношение к Штатам выразили лишь 14% респондентов, тогда как 30 лет назад этот показатель находился на уровне 83%.

Также выяснилось, что негативное отношение россиян к США возросло восемь лет назад, но с тех пор так и не снизилось.

«После спада в 2014 году позитивное отношение граждан России к США не вернулось на прежний уровень: индекс отношения к США в последние годы сохраняет отрицательные значения (−44% в 2014-м, −11% и −9% в 2018-м, −57% в 2022-м)», — уточняет ВЦИОМ.

Исследование проводилось 19 марта среди 1600 респондентов от 18 лет.

30 марта были опубликованы данные опроса ВЦИОМ, которые показали существенно возросший уровень поддержки спецоперации по защите жителей Донбасса среди россиян. Так, в поддержку спецоперации выступили 76% — это выше на 11 п.п. по сравнению с результатами от 25 февраля. Доля не поддерживающих спецоперацию россиян сократилась на 10 п.п. и составила 15%. Еще 9% затруднились ответить.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022