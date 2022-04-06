Опрос ВЦИОМ показал возросший уровень негатива к США среди россиян

Число граждан России, которые негативно относятся к США, значительно выросло, сейчас этот показатель составляет порядка 71%. На это указывают опубликованные 6 апреля результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Большинство россиян в ходе опроса в марте 2022 года сообщили, что относятся к Соединенным Штатам Америки плохо (71%). Почти половина относятся очень плохо (47%) — это наиболее высокий показатель крайне негативного отношения за весь период мониторинга (+20 п. п. к предыдущему максимальному значению 2014 года — 27%)», — говорится в сообщении.

Благосклонное отношение к Штатам выразили лишь 14% респондентов, тогда как 30 лет назад этот показатель находился на уровне 83%.

Также выяснилось, что негативное отношение россиян к США возросло восемь лет назад, но с тех пор так и не снизилось.

«После спада в 2014 году позитивное отношение граждан России к США не вернулось на прежний уровень: индекс отношения к США в последние годы сохраняет отрицательные значения (−44% в 2014-м, −11% и −9% в 2018-м, −57% в 2022-м)», — уточняет ВЦИОМ.

Исследование проводилось 19 марта среди 1600 респондентов от 18 лет.

30 марта были опубликованы данные опроса ВЦИОМ, которые показали существенно возросший уровень поддержки спецоперации по защите жителей Донбасса среди россиян. Так, в поддержку спецоперации выступили 76% — это выше на 11 п.п. по сравнению с результатами от 25 февраля. Доля не поддерживающих спецоперацию россиян сократилась на 10 п.п. и составила 15%. Еще 9% затруднились ответить.