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Депутат Шайхутдинов назвал Жириновского гением политики современности

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Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский был гением политики современности. Так его охарактеризовал первый зампред комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Рифат Шайхутдинов в беседе с «Известиями» 6 апреля.

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О смерти политика ранее в этот день сообщил спикер ГД Вячеслав Володин. Депутаты почтили память политика минутой молчания.

Жириновский запомнился тем, что он умел смотреть глубоко вдаль и мыслить в общенациональных масштабах, рассказал Шайхутдинов, отметив и критический ум лидера партии.

«В поездках у него была папка, в которой были вырезки из всех газет. Он читал утром огромное количество газет, вырезал из них какие-то сюжеты, проверял их подлинность и давал сразу поручения. Он всегда был на острие ситуации. Всегда был в гуще событий. По сути, он был гением политики нашей современности. Конечно, нам его будет не хватать», — поделился политик.

Президент России Владимир Путин, выражая соболезнования в связи с кончиной лидера ЛДПР, назвал Жириновского опытным политиком, энергичным, открытым к общению человеком, ярким оратором и полемистом.

В Минздраве отметили, что врачи до последнего боролись за жизнь лидера ЛДПР. В министерстве выразили соболезнования близким и коллегам политика.

Как отметил председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов, память о лидере ЛДПР будет увековечена в названии общественных мест российской столицы. Политика похоронят на Троекуровском кладбище.

По данным «Известий», за пару дней до смерти в состоянии Жириновского росла отрицательная динамика: у него поднялась температура. Политик был на ИВЛ, врачи продолжали антибактериальную терапию. Фиксировалась отечность нижних конечностей, врачи пытались найти очаг бактерий, однако сделать это не удавалось.

2 февраля лидера ЛДПР доставили в Центральную клиническую больницу в Москве с коронавирусом. Тогда у него выявили обширное поражение легких — 75%. Пациент был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, врачи периодически вводили его в медикаментозный сон.

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