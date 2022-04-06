Журова рассказала о «даре предвидения» Жириновского

Владимир Жириновский был ярким политиком и обладал даром предвидения. Таким мнением поделилась с «Известиями» 6 апреля депутат Госдумы Светлана Журова.

«Действительно, яркий человек. Думаю, все будут использовать это слово, вспоминая Владимира Вольфовича. Для меня это был человек, которого можно было слушать, и все что он говорит, на каком-то этапе жизни казалось фантазией, а потом фантазии превращались не в фантазии. У него был дар. Политик, имеющий дар предвидения, это фантастическое качество», — сказала Журова.

Она подчеркнула, что в связи с этим качеством, политика любили приглашать на телепередачи.

«Это пример лидера партии, в моем случае оппозиционной партии, но свою позицию он всегда аргументировал, что всегда вызывало уважение», – пояснила она.

О смерти Жириновского ранее в этот день сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Депутаты почтили память политика минутой молчания.

Президент России Владимир Путин, выражая соболезнования в связи с кончиной лидера ЛДПР, назвал Жириновского опытным политиком, энергичным, открытым к общению человеком, ярким оратором и полемистом.

В Минздраве отметили, что врачи до последнего боролись за жизнь лидера ЛДПР. В министерстве выразили соболезнования близким и коллегам политика.

Как отметил председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов, память о лидере ЛДПР будет увековечена в названии общественных мест российской столицы. Политика похоронят на Троекуровском кладбище.

По данным «Известий», за пару дней до смерти в состоянии Жириновского росла отрицательная динамика, у него поднялась температура. Политик был на ИВЛ, врачи продолжали антибактериальную терапию. Фиксировалась отечность нижних конечностей, врачи пытались найти очаг бактерий, однако сделать это не удавалось.

2 февраля лидера ЛДПР доставили в Центральную клиническую больницу в Москве с коронавирусом. Тогда у него выявили обширное поражение легких — 75%. Пациент был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, врачи периодически вводили его в медикаментозный сон.