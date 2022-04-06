Минфин впервые исполнил в рублях обязательства по евробондам

Российский Минфин впервые исполнил обязательства по еврооблигациям в рублях в размере $649,2 млн. Об этом 6 апреля сообщается на сайте ведомства.

Уточняется, что иностранный банк-корреспондент отказал в исполнении поручений на выплату купонного дохода и погашение номинальной стоимости по облигациям внешних облигационных займов РФ со сроком погашения в 2022 году «Россия-2022» и на выплату купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов со сроком погашения в 2042 году «Россия-2042». Общая сумма платежа составляла $649,2 млн.

4 апреля Минфин РФ перечислил денежные средства НКО АО «Национальный расчетный депозитарий» для осуществления указанных выплат в валюте Российской Федерации на счета своих клиентов-депозитариев для проведения расчетов со всеми держателями данных долговых инструментов.

Ранее в этот день стало известно, что Минфин РФ совместно с Центробанком и другими участниками финансового рынка прорабатывает альтернативные механизмы расчетов по еврооблигациям, в том числе корпоративным. По словам финансистов, для внешних кредиторов уже объявлен особый порядок с открытием спецсчетов, а для внутренних может быть введена досрочная оферта на погашение в рублях.

Также в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что реальных оснований для дефолта в России нет, но может быть искусственно создана дефолтная ситуация.

4 апреля Reuters со ссылкой на источник сообщило, что министерство финансов США намерено запретить проведение долларовых платежей по суверенному долгу России в американских банках. Указывалось, что последние выплаты купонов по суверенным облигациям не получили разрешения минфина США на обработку банком-корреспондентом JPMorgan. Выплаты должны были быть произведены по облигациям с погашением в 2022 и 2042 годах.

Комментируя данную информацию, член комитета Госдумы по промышленности и торговле Евгений Нифантьев отметил, что это очередной недружественных шаг со стороны Вашингтона. Как указал депутат, из выпуска облигаций по оферте 31 марта было погашено 72,4%, причем оплата осуществлялась в рублях в рамках внеочередной оферты.

Руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган отметил, что министр финансов РФ Антон Силуанов имеет несколько вполне рабочих вариантов для недопущения технического дефолта России.

Ранее, 16 марта, Силуанов отметил, что Россия имеет средства для погашения внешнего долга, однако платеж может не дойти до конечных получателей, поскольку Запад заблокировал валютные резервы страны. Двумя днями ранее он заявил, что заморозку валютных счетов Центрального банка и российского правительства можно расценить как стремление Запада создать искусственный дефолт России.

С конца февраля ряд западных стран начал блокировку российских резервов, всего заблокировано около $300 млрд, что чуть меньше половины всех резервов РФ. В Минфине предупреждали, что если доступа к валютным счетам не будет, российский госдолг станет обслуживаться в рублях.

По данным Центробанка на 1 января 2022 года, внешний долг Российской Федерации составлял $478,2 млрд. В то же время, по данным ЦБ, только золотовалютные резервы страны достигали $643,2 млрд в феврале. То есть их объем на треть выше, чем весь внешний долг.

Запад ввел новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, где с середины февраля наблюдалось обострение ситуации из-за украинских обстрелов.