ЛДПР отложит решение организационных вопросов из-за смерти Жириновского

В ближайшие 40 дней ЛДПР не будет обсуждать никаких кадровых и иных вопросов внутрипартийной деятельности в связи с уходом из жизни Владимира Жириновского. Об этом в среду, 6 апреля, сообщил временно исполняющий обязанности руководителя партии Леонид Слуцкий.

Он подчеркнул, что данная мера коснется кадровых и других вопросов деятельности внутри партии за исключением организации церемоний прощания и похорон Жириновского.

Слуцкий также рассказал, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил желание лично провести отпевание политика.

«Владимир Вольфович был глубоко верующим человеком. Символично, что предстоятель нашей церкви патриарх Кирилл выразил желание лично провести отпевание», — заявил Слуцкий в эфире телеканала «Россия-24».

О смерти Жириновского стало известно ранее в этот день. Политика, по предварительной информации, похоронят на Троекуровском кладбище.

Президент России Владимир Путин, выражая соболезнования в связи с кончиной лидера ЛДПР, назвал Жириновского опытным политиком, энергичным, открытым к общению человеком, ярким оратором и полемистом.

В Минздраве указали, что врачи до последнего боролись за жизнь депутата.

2 февраля политика госпитализировали в Центральную клиническую больницу в Москве с коронавирусом. Тогда у него выявили обширное поражение легких — 75%. Пациента подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, врачи периодически вводили его в медикаментозный сон.

16 марта сообщалось об улучшении в состоянии здоровья лидера ЛДПР — политик мог продолжительное время обходиться без аппарата искусственного дыхания. Однако через несколько дней его состояние ухудшилось.