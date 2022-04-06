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Пресс-секретарь Путина Песков заявил об отсутствии оснований для реального дефолта в РФ

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Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил на брифинге 6 апреля, что в России нет реальных оснований для дефолта.

Песков отметил, что РФ имеет все возможности для обслуживания своих долгов, однако большая сумма ее резервов заблокирована в других странах. По его словам, если блокировка продолжится, а также будут останавливаться переводы по обслуживанию долга, то обязательства могут погашаться в рублях.

Ранее в этот день российский Минфин сообщил, что иностранный банк-корреспондент отказал в исполнении поручений на выплату купонного дохода и погашение номинальной стоимости по облигациям внешних облигационных займов РФ со сроком погашения в 2022 году «Россия-2022» и на выплату купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов со сроком погашения в 2042 году «Россия-2042». Общая сумма платежа составляла $649,2 млн.

Туда нельзя: США блокируют России возможность выплаты по госдолгу
Запад сознательно препятствует исполнению обязательств РФ

4 апреля Reuters со ссылкой на источник сообщило, что министерство финансов США намерено запретить проведение долларовых платежей по суверенному долгу России в американских банках. Указывалось, что последние выплаты купонов по суверенным облигациям не получили разрешения минфина США на обработку банком-корреспондентом JPMorgan. Выплаты должны были быть произведены по облигациям с погашением в 2022 и 2042 годах.

Комментируя данную информацию, член комитета Госдумы по промышленности и торговле Евгений Нифантьев отметил, что это очередной недружественных шаг со стороны Вашингтона. Как указал депутат, из выпуска облигаций по оферте 31 марта было погашено 72,4%, причем оплата осуществлялась в рублях в рамках внеочередной оферты.

Руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган отметил, что министр финансов РФ Антон Силуанов имеет несколько вполне рабочих вариантов для недопущения технического дефолта России.

Ранее, 16 марта, Силуанов отметил, что Россия имеет средства для погашения внешнего долга, однако платеж может не дойти до конечных получателей, поскольку Запад заблокировал валютные резервы страны. Двумя днями ранее он заявил, что заморозку валютных счетов Центрального банка и российского правительства можно расценить как стремление Запада создать искусственный дефолт России.

С конца февраля ряд западных стран начал блокировку российских резервов, всего заблокировано около $300 млрд, что чуть меньше половины всех резервов РФ. В Минфине предупреждали, что если доступа к валютным счетам не будет, российский госдолг станет обслуживаться в рублях.

По данным Центробанка на 1 января 2022 года, внешний долг Российской Федерации составлял $478,2 млрд. В то же время, по данным ЦБ, только золотовалютные резервы страны достигали $643,2 млрд в феврале. То есть их объем на треть выше, чем весь внешний долг.

Запад ввел новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, где с середины февраля наблюдалось обострение ситуации из-за украинских обстрелов.

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