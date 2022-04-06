Собянин напомнил о нестандартных идеях и харизме Жириновского

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

«Одаренный человек и яркий политик. Многих людей покоряли его нестандартные идеи, харизма. Вместе с тем Владимир Вольфович всегда горячо откликался на происходящие в стране и мире события. Смело отстаивал свои взгляды и программу возглавляемой им партии», — написал он в своем Telegram-канале в среду, 6 апреля.

Собянин отметил, что Жириновский был деятельным участником новой политической эпохи России и внес большой вклад в ее устройство, сообщает агентство городских новостей «Москва».

О смерти Жириновского ранее в этот день сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Депутаты почтили память политика минутой молчания, передает телеканал «360». Политика похоронят на Троекуровском кладбище.

В Минздраве отметили, что врачи до последнего боролись за жизнь лидера ЛДПР. В ведомстве выразили соболезнования близким и коллегам политика.

В ЛДПР назвали смерть Жириновского ударом для всей России. Во фракции заявили, что он был великим человеком и вписал себя в историю России и мира.

Президент России Владимир Путин, выражая соболезнования в связи с кончиной лидера ЛДПР, назвал Жириновского опытным политиком, энергичным, открытым к общению человеком, ярким оратором и полемистом.

По данным «Известий», за пару дней до смерти в состоянии Жириновского росла отрицательная динамика, у него поднялась температура. Политик был на ИВЛ, врачи продолжали антибактериальную терапию. Фиксировалась отечность нижних конечностей, врачи пытались найти очаг бактерий, однако сделать это не удавалось.

2 февраля лидера ЛДПР доставили в Центральную клиническую больницу в Москве с коронавирусом. Тогда у него выявили обширное поражение легких — 75%. Пациент был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, врачи периодически вводили его в медикаментозный сон.