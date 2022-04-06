Песков назвал приказ Путина отвести войска из Киевской области жестом доброй воли

Россия отвела войска из Киевской области в качестве жеста доброй воли, чтобы улучшить ситуацию для переговоров. Об этом 5 апреля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Чтобы создать благоприятные условия для переговоров, мы хотели сделать жест доброй воли. Мы можем принять серьезные решения во время переговоров, поэтому президент [РФ Владимир] Путин дал приказ нашим войскам уйти из региона (Киевской области. — Ред.)», — сообщил он в интервью французскому телеканалу LCI.

По словам представителя Кремля, Москва через переговоры хочет завершить спецоперацию и заинтересована в том, чтобы президент Украины Владимир Зеленский согласился на выдвинутые условия.

Песков давал ответы на английском языке, интервью вышло в эфир в переводе на французский.

Ранее, 29 марта, замминистра обороны РФ Александр Фомин заявил, что Россия кардинально сократит боевые действия на киевском и черниговском направлениях. По его словам, это решение принято «в связи с тем, что переговоры по подготовке договора о нейтралитете и безъядерном статусе Украины, а также о предоставлении Украине гарантий безопасности переходят в практическую плоскость».

Помощник президента РФ и глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский в свою очередь уточнил, что «это не прекращение огня, но это наше стремление постепенно прийти к деэскалации хотя бы на этих направлениях».

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков тогда заявил, что на киевском и черниговском направлениях основные задачи Вооруженных сил России выполнены. Перегруппировка российских войск, по его словам, проводится с целью «активизации действий на приоритетных направлениях и завершения операции по освобождению Донбасса».

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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