Голикова рассказала о защите Жириновским прав и свобод россиян

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в среду, 6 апреля, выразила соболезнования по поводу смерти лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

«Сегодня ушел из жизни не только видный политический деятель, но и всесторонне талантливый человек, наделенный острым умом, несгибаемой волей и, казалось, неугасаемой энергией», — передали ее слова в секретариате.

Она заявила, что лидер ЛДПР обладал глубокими знаниями исторических и политических процессов и многие годы посвятил законотворческой деятельности, защищая права и свободы россиян.

Голикова подчеркнула, что Жириновский был по-настоящему близок людям, завоевав репутацию принципиального и справедливого политика, истинного патриота, горячо любящего свою страну.

«Плодотворная работа на благо общества неизменно вдохновляла единомышленников и соратников Владимира Вольфовича, а его политический гений признавали даже оппоненты. <...> Имя этого уникального человека останется в истории, и светлая память о нем будет жить», — заключила вице-премьер.

О смерти Жириновского ранее в этот день сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Депутаты почтили память политика минутой молчания.

Президент России Владимир Путин, выражая соболезнования в связи с кончиной лидера ЛДПР, назвал Жириновского опытным политиком, энергичным, открытым к общению человеком, ярким оратором и полемистом.

В Минздраве отметили, что врачи до последнего боролись за жизнь лидера ЛДПР. В министерстве выразили соболезнования близким и коллегам политика.

Как отметил председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов, память о лидере ЛДПР будет увековечена в названии общественных мест российской столицы. Политика похоронят на Троекуровском кладбище.

По данным «Известий», за пару дней до смерти в состоянии Жириновского росла отрицательная динамика, у него поднялась температура. Политик был на ИВЛ, врачи продолжали антибактериальную терапию. Фиксировалась отечность нижних конечностей, врачи пытались найти очаг бактерий, однако сделать это не удавалось.

2 февраля лидера ЛДПР доставили в Центральную клиническую больницу в Москве с коронавирусом. Тогда у него выявили обширное поражение легких — 75%. Пациент был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, врачи периодически вводили его в медикаментозный сон.