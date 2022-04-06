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Всероссийская Федерация Самбо объявила сбор гуманитарной помощи детям Донбасса

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Всероссийская Федерация Самбо в среду, 6 апреля, объявила сбор гуманитарной помощи детям Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба организации.

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«Каждая региональная Федерация самбо может отправить коробки с необходимым провиантом куратору нашей благотворительной акции Завгороднему Валерию Всеволодовичу, по адресу г. Таганрог, Поляковское шоссе, д. 5.», — говорится в публикации.

В сообщении федерации уточняется список необходимых продуктов, который включает консервы (мясо, рыба), бутилированную воду, а также детское питание (мягкие, жестяные упаковки).

Желающих принять в участие добровольной гуманитарной акции просят обратиться в региональную Федерацию самбо, чтобы провиант отправлялся централизованно.

Сбор гумпомощи будет проводиться 10 дней, до 16 апреля.

«Дети нуждаются в нашей помощи», — подчеркнули в федерации.

5 апреля сообщалось, что военнослужащие Тихоокеанского флота (ТОФ) оказали помощь в доставке гуманитарного груза для населения Донбасса от жителей Камчатки. Так, более 200 коробок с продуктами питания и предметами первой необходимости для жителей Донбасса были доставлены автомобильным транспортом ТОФ на военный аэродром Елизово в Петропавловске-Камчатском, где их загрузили в самолет.

Днем ранее заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин рассказал о наращивании гуманитарной помощи населению Украины.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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