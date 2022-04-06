Уровень воды в реке Урал у Оренбурга растет

В окрестностях Оренбурга уровень воды в реке Урал за сутки увеличился на 69 см и составил 390 см. Критические значения для Оренбурга составляют 760 см и выше.

Больше всего река прибавила в районе села Илек: за сутки уровень воды увеличился на 100 см. Но пока это далеко от критических значений. В Орске уровень воды упал на 11 см за сутки, пишет РИА «Оренбуржье».

По состоянию на утро 6 апреля в Оренбургской области закрыты для движения транспорта 17 мостов и пять участков дорог, сообщает 56orb.ru со ссылкой на региональное правительство.

Власти продлили закрытие участка между Беляевкой и Междуречьем из-за подъема талой воды. Местное дорожное управления организовало лодочную переправу.

Нет подъезда к поселку Новая Жизнь в Первомайском районе, селу Чиликта в Новоорском районе, Покровке, Ивановке и Троицку в Соль-Илецком городском округе. В эти населенные пункты заблаговременно завезли запас продуктов, товаров первой необходимости и медикаментов.