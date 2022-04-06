Латвия отправила Киеву противотанковые средства и ПЗРК Stinger

Латвия предоставила Киеву военную технику и оружие, в том числе переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) Stinger. Об этом 6 апреля сообщило минобороны прибалтийской республики.

Кроме того, Украине отправлено индивидуальное снаряжение, сухие пайки, вооружение, боеприпасы, противотанковые средства. Всего размер поставок оценивается в $200 млн.

Накануне сообщалось, что на складах бундесвера Германии почти не осталось оружия, которое может быть поставлено Украине. 3 апреля издание Welt сообщило, что Германия отказалась поставлять Киеву 100 единиц боевых машин пехоты типа Marder в ответ на запрос Киева. Причиной была названа привязка этих вооружений к системам НАТО.

В тот же день появилась информация, что правительство Германии в I квартале текущего года одобрило поставки вооружений и других военных товаров на Украину на сумму €186 млн.

4 апреля представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США в приоритетном порядке будут поставлять Украине ракетные комплексы Javelin, Stinger и беспилотники. 1 апреля он сообщил о планах США поставить Украине новую партию военной помощи на сумму $300 млн. Инициатива позволит Киеву «укрепить способность защищать себя».

2 апреля стало известно, что министерство обороны Германии запросило у бюджетного комитета бундестага специальные средства в размере €21 млн для восполнения боеприпасов ручных противотанковых гранатометов Panzerfaust 3, которые были отправлены на Украину.

26 марта на Украину из Германии доставили 1,5 тыс. переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Стрела» и 100 пулеметов MG3.

22 марта российский посол в США Анатолий Антонов отметил, что накачивание киевского режима западным оружием и забрасывание иностранных наемников на Украину — это безответственные и крайне опасные действия. 16 марта президент России Владимир Путин подчеркнул, что Запад подталкивает Киев к кровопролитию, поставляя оружие и наемников на Украину.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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