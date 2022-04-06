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Люксембург вышлет одного российского дипломата

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Власти Люксембурга приняли решение о высылке российского дипломата из страны. Об этом сообщает МИД герцогства 6 апреля.

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Дипломат из РФ объявлен персоной нон грата и должен будет выехать на родину в течение 15 дней.

«Министр иностранных и европейских дел Жан Ассельборн заявил, что Люксембург решил сегодня объявить персоной нон грата одного российского дипломата посольства РФ в Люксембурге, чья деятельность противоречит интересам безопасности страны», — говорится в сообщении на сайте МИД герцогства.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии ТАСС заявила, что Россия даст соответствующий ответ.

Ранее в этот день также сообщалось, что правительство Болгарии обсуждает предложение депутатов выслать российского посла Элеонору Митрофанову. На соответствующем шаге настаивает болгарская фракция «Демократическая Болгария».

До этого в среду в МИД Греции был вызван посол РФ Андрей Маслов, где его проинформировали о решении объявить 12 сотрудников российской дипмиссии персонами нон гранта.

Днем ранее сообщалось, что Швеция высылает трех сотрудников дипведомств России. В Дании намерены выслать 15 российских дипломатов. В Италии объявили о высылке 30 дипломатов. В тот же день замглавы МИД РФ Александр Грушко сказал, что массовая высылка российских дипломатов из стран Европы является заранее спланированной кампанией, которая наносит ощутимый ущерб двусторонним отношениям.

За несколько месяцев страны выслали в обшей сложности около 400 российских дипломатов. Такое решение приняли: Польша (45 дипломатов), Германия (40), Италия (30), Испания (25), Бельгия (21), Нидерланды (17), Дания (15), Болгария (12), Португалия (10), Ирландия (4), Швеция (3), Чехия (1), Румыния (10), Эстония (17), Литва (4) и Латвия (13).

Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль негативно относится к высылке странами Евросоюза российских дипломатов. По его словам, это недальновидный шаг, который осложнит общение стран и неминуемо приведет к ответным шагам.

В середине февраля 2022 года в Донбассе из-за обстрелов со стороны украинских военных обострилась ситуация. Власти Луганской и Донецкой народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале проведения специальной операции по защите мирного населения в Донбассе. За этим последовали новые антироссийские санкции и сообщения о высылке дипломатов РФ.

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