В поисках будущего: самые пронзительные фотоистории года

С этой фотографии начинается долгосрочный проект-победитель другого автора, Лало де Алмейды из Бразилии, которого волнует проблема уничтожения тропических лесов Амазонии. Это сказывается не только на местной флоре и фауне, но и на жизни населяющих эти районы коренных народов. Представители общины пираха выходят на Трансамазонское шоссе в надежде получить еду от проезжающих мимо автомобилистов