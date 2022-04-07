В поисках будущего: самые пронзительные фотоистории года

Фото: World Press Photo/National Geographic/Panos Pictures/Matthew Abbott
Человечеству стоит взять на вооружение древний метод профилактики лесных пожаров — сжигание подлеска, которое на протяжении тысячелетий проводили на своих землях австралийские аборигены, считает победитель конкурса World Press Photo в номинации «Лучшая фотоистория» Мэтью Эбботт. Кадры, которые могут изменить мир, — в фотогалерее «Известий»
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Фото: World Press Photo/National Geographic/Panos Pictures/Matthew Abbott
Эбботт документирует развитие ситуации с разрушительными лесными пожарами на австралийском полуострове Арнем-Ленд, где положение с каждым годом ухудшается из-за глобального потепления и усиливающейся засухи
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Фото: World Press Photo/National Geographic/Panos Pictures/Matthew Abbott
Сжигание подлеска позволяло аборигенам предотвратить более крупные пожары на своих землях и минимизировать вредное воздействие на окружающую среду
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Фото: World Press Photo/National Geographic/Panos Pictures/Matthew Abbott
Пал травы облегчает в том числе охоту на черепах
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Фото: World Press Photo/Folha de São Paulo/Panos Pictures/Lalo de Almeida
С этой фотографии начинается долгосрочный проект-победитель другого автора, Лало де Алмейды из Бразилии, которого волнует проблема уничтожения тропических лесов Амазонии. Это сказывается не только на местной флоре и фауне, но и на жизни населяющих эти районы коренных народов. Представители общины пираха выходят на Трансамазонское шоссе в надежде получить еду от проезжающих мимо автомобилистов
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Фото: World Press Photo/Folha de São Paulo/Panos Pictures/Lalo de Almeida
Более 80% воды из реки Шингу, правого притока Амазонки, было отведено из ее естественного русла для строительства гидроэлектростанции. Резкое сокращение водотока пагубно сказалось на существовании общин, живущих ниже по течению
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Фото: World Press Photo/Folha de São Paulo/Panos Pictures/Lalo de Almeida
Представители общины мундуруку отправляются в столицу страны из аэропорта Альтамира, чтобы озвучить свои требования правительству
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Фото: World Press Photo/Folha de São Paulo/Panos Pictures/Lalo de Almeida
В поселке, расположенном на берегу реки Шингу, засохли все деревья
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Фото: World Press Photo/Folha de São Paulo/Panos Pictures/Lalo de Almeida
В районе Вила-да-Рессака раньше добывали золото, теперь он почти опустел. Однако канадская горнодобывающая компания собирается провести новые исследования — будет искать крупное месторождение золота. Разработка рудника еще больше усугубит экологическую ситуацию в регионе, уже пострадавшем от строительства плотины
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Фото: World Press Photo/Folha de São Paulo/Panos Pictures/Lalo de Almeida
Местные фермеры профинансировали установку рекламного щита в поддержку президента Жаира Болсонару. Представители агросектора — главная опора главы государства. Он выступает за вырубку лесов и расчистку земель под сельскохозяйственные нужды
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Фото: World Press Photo/Folha de São Paulo/Panos Pictures/Lalo de Almeida
Апуи — регион, который более всех пострадал от уничтожения лесов
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Фото: World Press Photo/Folha de São Paulo/Panos Pictures/Lalo de Almeida
Это — член общины киломбола, состоящей из потомков африканских рабов. До прихода к власти Болсонару был запущен процесс предоставления им права на землю. Однако теперь он остановлен по решению главы государства
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