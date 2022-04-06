Ретропоезд «Воинский эшелон» прибудет в Астраханскую область в апреле

В Астраханскую область в конце апреля прибудет ретропоезд «Воинский эшелон. До 19 мая он посетит также станции в Волгоградской и Саратовской областях в рамках праздничного тура по Приволжской железной дороге.

Мероприятие приурочено к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Ретропоезд сформируют из двух действующих паровозов и шести железнодорожных платформ с техникой. В числе экспонатов — танк Т-34-76, реактивная установка БМ-13 «Катюша», 85-миллиметровая зенитная пушка и 152-миллиметровая гаубица, танк Т-26 образца 1937 года и другие.

В состав поезда включат сценическую платформу, вагон-теплушку и вагон с музейной экспозицией, рассказывающей о роли железнодорожников в Великой Отечественной войне.

«Воинский эшелон» — это историко-патриотический проект. Его организовала Приволжская железная дорога при поддержке музея-заповедника «Сталинградская битва», пишет Астрахань-24.