Мишустин назвал Жириновского одним из самых ярких политиков

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в среду, 6 апреля, выразил соболезнования по поводу смерти лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

«Не стало Владимира Вольфовича Жириновского — создателя и бессменного руководителя ЛДПР, одного из самых ярких политиков, авторитетного государственного деятеля, человека неординарного. Владимир Вольфович был истинным патриотом, всю свою жизнь посвятившим служению Родине, миллионам наших граждан», — приводит его слова Telegram-канал правительства РФ.

Мишустин отметил, что Жириновский многие годы пользовался доверием избирателей. Политик внес большой вклад в развитие страны, совершенствование отечественного законодательства, профессионально и последовательно отстаивал интересы россиян, подчеркнул премьер-министр.

Он отметил, что Жириновского ценили как многогранную личность, уважали за принципиальность, решительность и целеустремленность, а также за личную порядочность и доброжелательность.

«Таким он и останется в нашей памяти, наших сердцах. Прошу передать глубокие соболезнования родным, близким, коллегам Владимира Вольфовича Жириновского», — заключил Мишустин.

О смерти Жириновского ранее в этот день сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Депутаты почтили память политика минутой молчания.

В Минздраве отметили, что врачи до последнего боролись за жизнь лидера ЛДПР. В министерстве выразили соболезнования близким и коллегам политика.

В ЛДПР назвали смерть Жириновского ударом для всей России. Во фракции заявили, что он был великим человеком и вписал себя в историю России и мира.

По данным «Известий», за пару дней до смерти в состоянии Жириновского росла отрицательная динамика, у него поднялась температура. Политик был на ИВЛ, врачи продолжали антибактериальную терапию. Фиксировалась отечность нижних конечностей, врачи пытались найти очаг воспаления, однако сделать это не удавалось.

2 февраля лидера ЛДПР доставили в Центральную клиническую больницу в Москве с коронавирусом. Тогда у него выявили обширное поражение легких — 75%. Пациент был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, врачи периодически вводили его в медикаментозный сон.