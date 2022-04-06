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Движение по подтопленному мосту возобновили в Липецкой области

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В Липецкой области 6 апреля возобновили движение по мосту через реку Снова в районе деревни Засновка. Переправу на несколько дней затопило в результате паводка.

По данным главы Ксизовского поселения Надежды Стебеневой, 5 апреля уровень воды снизился, в связи с чем удалось открыть проезд по мосту. Об этом сообщает LipetskMedia. Кроме того, от воды освободился пешеходный мост в селе Ратчино Добровского района, однако движение по переправе пока закрыто.

Пока открыт для движения мост в деревне Замятино, несмотря на заметно поднявшийся уровень реки до насыпи. Региональное управление дорог и транспорта направит письмо в ГИБДД с просьбой выделить экипаж для дежурства возле переправы.

На дороге в районе деревни Володаровка Воловского района движение транспорта запрещено, проезд закрывает шлагбаум. Объезд осуществляется через территорию Тербунского района.

В Рязанской области 6 апреля пешеходам разрешили передвигаться по двум наплавным мостам. При этом проезд по переправам закрыт для транспорта.

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