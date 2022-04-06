Навигацию на Волге досрочно открыли в Самаре

В Самаре досрочно открыли пассажирскую навигацию между правым и левым берегом Волги. Теплоходы «ОМ» отправляются до пристани Поголятино.

По данным Самарского речного пассажирского предприятия, пристань находится недалеко от села Рождествено. Добраться до самого Рождествено теплоходы пока не могут, так как Рождественская Воложка заполнена льдом. Об этом пишет НИА «Самара» со ссылкой на «63.ру».

Первые теплоходы отправляются из Самары в 6:00, последние — в 18:30.

4 апреля на Волге перевернулся катер на воздушной подушке. Причиной происшествия стал сильный ветер. На борту находились 12 пассажиров, все они были доставлены на сушу. Уточняется, что катер следовал по маршруту Рождествено — Самара. По факту ЧП было возбуждено уголовное дело.