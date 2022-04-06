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Порядка 8,5 млрд рублей направят на строительство и ремонт дорог Коми

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В Коми в 2022 году на дорожную деятельность направят 8,5 млрд рублей. Об этом сообщил замминистра строительства и ЖКХ республики Эдуард Слабиков.

По его словам, часть суммы, 876 млн рублей, поступит из федерального бюджета. Почти 2 млрд рублей пойдет на строительство и ремонт дорог, при этом выплаты по концессионному соглашению составят 1,3 млрд рублей.

В частности, в этом году продолжится строительство моста через реку Лыжа в Усинске. Также в этом и следующем году планируется реконструировать две водопропускные трубы и 10 мостовых сооружений. Кроме того власти республики обещают в 2023 году завершить реконструкцию и ввести в эксплуатацию мост через реку Лемья под Сыктывкаром, пишет ИА «Комиинформ».

Ранее сообщалось, что в Койгородском районе Коми приведут в нормативное состояние четыре проблемных участка трассы Сыктывкар–Кудымкар. Стоимость работ составляет 34,6 млн рублей.

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