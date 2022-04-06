Свыше 40 км федеральных дорог отремонтируют в Тамбовской области

В 2022 году в Тамбовской области приведут в порядок больше 40 км федеральных трасс. Работы завершатся осенью.

Участок Северного обхода Тамбова протяженностью 9 км планируют расширить до четырех полос. Планируется строительство трех разворотных петель, чтобы закрыть небезопасные левые повороты. Об этом сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру». Кроме того, планируется обустройство искусственного освещения, установка трех автобусных остановок и двух светофоров на перекрестке с улицей Мичуринской.

Интенсивность движения на Северном обходе составляет около 20 тыс. автомобилей в сутки. Количество машин ежегодно растет на 2–3%. Расширение проезжей части позволит обеспечить нормативную пропускную способность дороги.

Кроме того, запланирован ремонт участка дороги Р-119 Орел–Ливны– Елец–Липецк, а также участка трассы Р-22 «Каспий».