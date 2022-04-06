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Полиция задержала вымогавших у россиянки 10 млн рублей за якобы освобождение мужа из плена

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Полиция задержала троих подозреваемых в вымогательстве у жительницы Дзержинска (Нижегородская область) 10 млн рублей за якобы освобождение ее мужа из плена на Украине. Об этом 6 апреля рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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По словам Волк, супруг пострадавшей проходит военную службу по контракту и участвует в спецоперации РФ по защите Донбасса. В марте женщина получила в мессенджере сообщение о том, что ее муж находится в плену. Пройдя по ссылке, она оказалась в группе в соцсети, где оставила свои личные данные. Через два дня ей позвонил мужчина, который потребовал за освобождение мужа 10 млн рублей и рекомендовал взять кредит.

«Когда женщина отказалась перечислять денежные средства, неизвестный стал высказывать угрозу убийства ее супруга. Кроме того, он прислал фотографию мужчины, лежащего на земле вниз лицом», -- уточнила представитель МВД России.

После того как жительница Дзержинска обратилась в полицию, правоохранители установили место нахождения подозреваемых, которые были посредниками в преступной схеме, ими оказались двое уроженцев Нижнего Тагила и один — Мурманска.

Следователи возбудили уголовное дело. Соучастники и все эпизоды преступления устанавливаются, отметила Волк.

В Москве 29 марта полицейские задержали приезжего мужчину, подозреваемого в хищении почти 1,3 млн рублей у жителя столицы. Злоумышленник разместил в Сети ложное объявление о том, что является частным детективом. В течение нескольких месяцев потерпевший передавал аферисту денежные средства, надеясь, что тот выполняет взятые на себя обязательства.

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