На подготовку детских лагерей в Псковской области направили 22,5 млн рублей

Власти Псковской области направили 22,5 млн рублей на подготовку детских лагерей к новому сезону. Часть средств потратили на восстановление трех учреждений после урагана.

По словам директора Центра детского отдыха и оздоровления Татьяны Богдановой, в 2021 году из-за сильного дождя и ветра лагеря пострадали на юге Псковской области. В учреждениях восстановили кровлю, систему водопровода, а также электросети. Об этом сообщает Псковское агентство информации.

В лагерях региона проводятся плановые ремонтные работы. По мере необходимости рабочие заменяют окна и проводят косметический ремонт. Кроме того, 2,6 млн рублей направлено на приобретение овощерезок и мясорубок.

Подготовительные работы в лагерях завершат до 20 мая.

Ранее сообщалось, что в 2022 году в санаториях и лагерях Крыма отдохнут 176 тыс. детей. В регионе уже ведется активная подготовка к оздоровительной кампании.