Прямой эфир
Общество
Умер Владимир Жириновский
Общество
Госдума приняла закон о штрафах за отождествление СССР и нацистской Германии
Мир
В МИДе заявили об отсутствии у России контактов с НАТО
Общество
В Совфеде поддержали идею десятидневных каникул в мае
Мир
МИД Китая призвал США отменить санкции против России
Мир
Польша сочла слабыми новые санкции ЕС против России
Авто
Продажи АвтоВАЗа снизились в марте на 64%
Экономика
Минфин РФ впервые исполнил в рублях обязательства по евробондам на $649,2 млн
Общество
В ЛДПР назвали смерть Жириновского ударом для всей России
Мир
Американские военные запутались в показаниях по обучению украинцев
Мир
МИД пообещал ответить на высылку российских дипломатов из Греции

На подготовку детских лагерей в Псковской области направили 22,5 млн рублей

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Псковской области направили 22,5 млн рублей на подготовку детских лагерей к новому сезону. Часть средств потратили на восстановление трех учреждений после урагана.

По словам директора Центра детского отдыха и оздоровления Татьяны Богдановой, в 2021 году из-за сильного дождя и ветра лагеря пострадали на юге Псковской области. В учреждениях восстановили кровлю, систему водопровода, а также электросети. Об этом сообщает Псковское агентство информации.

В лагерях региона проводятся плановые ремонтные работы. По мере необходимости рабочие заменяют окна и проводят косметический ремонт. Кроме того, 2,6 млн рублей направлено на приобретение овощерезок и мясорубок.

Подготовительные работы в лагерях завершат до 20 мая.

Ранее сообщалось, что в 2022 году в санаториях и лагерях Крыма отдохнут 176 тыс. детей. В регионе уже ведется активная подготовка к оздоровительной кампании.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022