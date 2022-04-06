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Корреспондент «Известий» показал выход танков Т-80 к рубежам Северодонецка

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Корреспондент телеканала «Известия» Денис Кулага 6 апреля показал выход к рубежам Северодонецка российских танков Т-80.

На кадрах видно, как боевые машины с символами Z движутся по лесистой местности.

Спецоперация в Донбассе 6 апреля. Текстовая трансляция
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Ранее в этот день Кулага рассказал о подготовке штурма Северодонецка, который является ключевым для выхода Луганской Народной Республики (ЛНР) к своим административным границам. Последний рубеж, деревню Пурдовку, полностью зачистили.

Накануне корреспондент «Известий» показал работу штурмовой бригады Народной милиции ЛНР в 7 км от Северодонецка.

Тогда же Кулага узнал у бойцов ЛНР, как те спасают гражданское население в населенном пункте Попасная. Боец с позывным «Бык» рассказал корреспонденту о том, что в Попасной до сих пор остается много гражданских. При этом они пытаются сами выходить из города по одному-два человека. «Бык» сообщает своим сослуживцам о местонахождении этих людей, и военные группами отводят их в безопасные места.

Другой боец, с позывным «Депутат», сообщил, что обстановка в Попасной всё еще оценивается как серьезная. По бойцам ЛНР в городе продолжают работать украинские минометы, танки, артиллерия и снайперы.

Россия 24 февраля начала проведение специальной военной операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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