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В МИЦ «Известия» расскажут о перспективных космических разработках России

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8 апреля в 12:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится пресс-конференция, приуроченная ко Дню космонавтики, который отмечается 12 апреля.

Как идет подготовка к старту российской лунной миссии и какие исследования запланированы? Когда будет создана постоянная станция на Луне? Какие возможности по прогнозированию космических катаклизмов появились у российских ученых? Насколько эффективна российская система обнаружения опасных небесных тел?

Участники:

  • Анатолий Петрукович, директор Института космических исследований РАН;
  • Павел Казмерчук, главный конструктор проекта «Луна-25» НПО им. С.А. Лавочкина;
  • Борис Шустов, научный руководитель Института астрономии РАН;
  • Натан Эйсмонт, ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН.

Для аккредитации в пресс-центр необходимо на почту прислать ФИО, серию и номера паспортов съемочной группы.

Важно: Мероприятие можно будет также посетить онлайн. Представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции дистанционно при предварительной аккредитации. Для этого необходимо прислать на почту ФИО, название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению Telegram.

Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.

Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4805, 4236

Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации по предъявлению паспорта или пресс-карты.

Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д.1, к.57, с.3, 2-й этаж.

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