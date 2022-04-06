В Google опровергли удаление сайтов госорганов России из поисковика

Доступ поисковика Google к ряду сайтов российских государственных органов блокируется, однако в компании заверили 6 апреля, что не удаляли их из своей поисковой выдачи.

«Доступ Google поиска к этим сайтам блокируется. Мы не предпринимали никаких действий по отношению к этим веб-страницам и разбираемся в ситуации», — приводит «РИА Новости» сообщение компании.

Днем ранее в компании также сообщили, что со стороны «Google Поиск» не предпринимались никакие действия по отношению к сайту Минобороны РФ. Там отметили, что, возможно, веб-страница блокирует их системы и не позволяет им ее обнаружить.

В тот же день ссылки на официальный сайт Министерства обороны России и портал госзакупок пропали из выдачи поисковика Google. Вместо них пользователям показываются новости и страницы ведомств в социальных сетях. Позже Роскомнадзор в своем Telegram-канале потребовал от Google восстановить в поисковой выдаче сайты госорганов РФ и объяснить причины введения ограничений.

23 марта Роскомнадзор ограничил доступ к сервису News.Google на территории России. Причиной стало обеспечение доступа к материалам, содержащим недостоверную информацию о ходе специальной операции по защите мирных жителей Донбасса.

Операцию с целью защиты мирного населения Донбасса Россия начала 24 февраля. Российская сторона подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, а также договоры о дружбе и взаимопомощи.

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