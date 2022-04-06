Два наплавных моста открыли для пешеходов в Рязанской области

Пешеходам разрешили передвигаться по двум наплавным мостам в Рязанской области. Движение транспорта по переправам запрещено.

По данным министерства транспорта и автомобильных дорог региона, с 6 апреля пешеходы могут пройти по мостам через реку Ока у села Фатьяновка в Спасском районе и через реку Цна у села Польное Ялтуново Шацкого района. Об этом сообщает РИА «7 новостей». Кроме того, с 7 апреля в таком же режиме начнет работу наплавной мост через Оку у села Троица в Спасском районе.

Наплавной мост через Цну у села Купля в Шацком районе пока закрыт как для транспорта, так и для пешеходов.

5 апреля МЧС сообщило о закрытии движения по мосту у села Фатьяновка из-за подъема уровня воды. На месте выставлены предупредительные знаки. В ведомстве отметили, что сообщение с населенным пунктом не нарушено, так как имеется объездная дорога.