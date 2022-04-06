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Женщину на Украине задержали за «антиукраинские сообщения» от сына

Гражданку Украины задержали за «антиукраинские сообщения» от сына в телефоне
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Госпогранслужба Украины заявила о задержании женщины за «антиукраинские сообщения» в телефоне от ее сына, сообщили в Telegram-канале ведомства в среду, 6 апреля.

«Пограничники обнаружили сторонницу «русского мира», сын которой служит оккупантам», — говорится в сообщении госпогранслужбы.

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По версии ведомства, женщина направлялась из Киева на восток Украины.

При проверке в ее телефоне нашли «антиукраинские сообщения» от сына. Госпогранслужба заявляет, что это якобы может свидетельствовать о его участии в боевых действиях не на стороне Киева.

Также, пограничники заявили, что в телефоне задержанной нашли фото ее сына в российской военной форме, и назвали их «информативными».

По словам пограничников, о них женщина подробнее расскажет сотрудникам СБУ, куда ее передали пограничники.

Ранее, 30 марта, в 23 российских регионах задержаны 60 сторонников украинской неонацистской молодежной группировки «М.К.У.», созданной под контролем украинских спецслужб гражданином Украины Егором Красновым для совершения террористических актов, массовых убийств и экстремистских преступлений в России. У задержанных были изъяты охотничье оружие и боеприпасы без необходимых лицензий, самодельное огнестрельное и холодное оружие, средства связи, содержащие переписку с Красновым, с фото- и видеозаписями акций «прямого действия», инструкциями по их проведению и вербовке.

17 марта Генпрокуратура Украины заявила о задержании в Киеве 60-летнего гражданина России, который подозревается в подделке документов. Он сбывал поддельные удостоверения для беспрепятственного проезда через блокпосты.

Также 21 марта росгвардейцы при патрулировании города Бердянска за нарушение комендантского часа задержали украинца, который оказался агентом Службы безопасности Украины (СБУ). Он готовил диверсию и нападение на депутата Верховной рады Александра Пономарева. Задержанный указал росгвардейцам место схрона, в котором находились снайперская винтовка, гранаты и средства связи.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификацим Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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