Юрист рассказал об обязательствах Intel перед российскими потребителями

Юрист Versus.legal Роман Моторин в среду, 6 апреля, рассказал «Известиям» об обязательствах компании Intel перед российскими потребителями.

Ранее в этот день Intel объявила о приостановке своей деятельности России. С 5 апреля Intel приостановила все свои операции в России, присоединившись к другим западным компаниям.

«Пока что сложно сказать, что конкретно имеет в виду Intel. Если Intel прекращает поддержку и гарантийное обслуживание, поставку запасных частей и комплектующих для ремонта своей продукции в России, для компании возникает риск нарушения статьи 6 Закона РФ «О защите прав потребителей». В соответствии с этой статьей изготовитель обязан обеспечивать возможность использования товара в течение всего срока службы. Изготовитель обязан обеспечивать ремонт и обслуживание товаров, чтобы потребитель мог использовать их», — подчеркнул юрист.

По словам Моторина, такой «недостаток», как прекращение поддержки дает потребителям право обращаться к изготовителю с требованиями об устранении недостатков товара, о замене товара, а также вовсе отказаться от товара и вернуть уплаченные за него деньги.

«Потребители редко предъявляют иски к самому изготовителю, особенно если он находится за рубежом, но закон позволяет предъявлять иски к уполномоченным представителям и импортерам», — заключил специалист.

Ранее в среду генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков заверил, что дефицита техники в России не будет, несмотря на решение Intel приостановить все деловые операции в стране.

5 марта о своем уходе с российского рынка объявил производитель компьютерных комплектующих и программного обеспечения Internetional Business Machines (IBM). Также в тот же день об отказе работать с россиянами объявил производитель ПО Adobe. IT-компании начали уходить с российского рынка в связи с проведением Россией специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса.

Обстановка в Донбассе обострилась 17 февраля 2022 года. В Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе из тяжелого вооружения. Республики объявили всеобщую мобилизацию, эвакуацию мирных жителей на территорию России, а также попросили признать их независимость. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса на Украине.

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