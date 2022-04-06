Новую дорогу построят в Воронеже за 1,69 млрд рублей

Мэрия Воронежа объявила аукцион для поиска подрядчика, который займется строительством дороги между улицами Шишкова и Тимирязева. Начальная стоимость контракта составляет 1,69 млрд рублей.

Согласно документации на портале госзакупок, длина дороги составит 3 км. Ее появление позволит разгрузить Московский проспект и улицу Шишкова, поясняет ИА «Абирег». На дороге организуют по две полосы в каждом направлении. Также проект предусматривает строительство сетей освещения и тротуаров шириной 2,25 м.

По словам мэра Воронежа Вадима Кстенина, в районе улицы Шишкова планируется организовать кольцевое движение. Открытие новой дороги должно состояться в конце 2023 года.

Финансирование будет поступать из городского и областного бюджетов. В 2022 году планируется выделить 745,17 млн рублей, в 2023 году — 974,37 млн рублей. Победитель торгов будет определен 26 апреля.