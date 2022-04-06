Рост турпотока до 2,6 млн человек ожидают в Верхневолжье

В Тверской области туристический поток с 2016 года вырос на 80%. В 2021 году он достиг 2,3 млн человек. В этом году Верхневолжье планирует принять 2,6 млн человек. Об этом говорилось на селекторном совещании губернатора Игоря Рудени с главами муниципалитетов, посвященном организации летней туристической кампании.

«Тверские ведомости» отмечают, что сейчас в Тверской области действуют федеральные и региональные меры поддержки туриндустрии, такие как льготные кредиты на открытие гостиниц, нулевая ставка НДС на пять лет в отношении услуг гостиниц и строящейся туристической инфраструктуры. Оказывается поддержка при благоустройстве пляжей, кемпингов-глэмпингов, зон отдыха, при создании новых маршрутов.

Одним из крупнейших проектов федерального значения, в который вошла Тверская области, является строительство веломаршрута «ВЕЛО1. Москва — Санкт-Петербург». В мае планируется завершить его первую часть — Дубна — Конаково.

В конце марта в Тверской епархии открыли паломнический центр «Селигер». Он будет помогать гостям из различных российских городов при посещении святых мест Тверской митрополии. Речь идет о таких обителях, как Нило-Столобенская пустынь, Богородицкий Житенный монастырь на озере Селигер, Свято-Успенский монастырь в Старице, древний Борисоглебский монастырь в Торжке, тверской Николаевский Малицкий монастырь.