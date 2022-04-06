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Зюганов назвал последствия невыполнения целей военной спецоперации

Зюганов: всем придется надеть шинели, если Россия не выполнит задачи спецоперации по защите Донбасса
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Цели специальной военной операции по защите Донбасса должны быть выполнены полностью, в противном случае всем «придется надеть шинели». Об этом 6 апреля заявил председатель КПРФ Геннадий Зюганов.

Спецоперация в Донбассе 6 апреля. Текстовая трансляция
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Он подчеркнул, что президент России Владимир Путин принял стратегию, которую одобрили все члены Госдумы, Совета Федерации и Совета безопасности. Данная стратегия направлена на демилитаризацию и борьбу «с нацизмом и бандеровщиной» на Украине.

«Если мы эти задачи не решим, все, кто тут сидит... вам всем придется надеть шинели», — заявил политик в ходе заседания молодежного парламента.

Как указал Зюганов, России следует «поднапрячься» и решить задачи спецоперации.

«Потом будем строить вместе все остальное», — добавил он.

2 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что современная Украина является для России враждебной и «сложной страной». Он также отметил, что переговоры Москвы и Киева прошли в Белоруссии с огромным трудом.

Как уточнил представитель Кремля, одна из главных задач спецоперации Москвы заключается в защите и восстановлении границ Луганской Народной Республики (ЛНР) и Донецкой Народной Республики (ДНР). Военная спецоперация, продолжил Песков, началась после просьбы о помощи от республик Донбасса.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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