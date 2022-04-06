Песков назвал приказ Путина отвести войска из Киевской области жестом доброй воли
Отвод российских Вооруженных сил (ВС) РФ из Киевской области является жестом доброй воли, который был необходим для создания благоприятных условий для переговоров России и Украины. Об этом в среду, 6 апреля, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Мы можем принять серьезные решения во время переговоров, поэтому президент [РФ Владимир] Путин дал приказ нашим войскам уйти из региона (Киевской области. — Ред. )», — заявил Песков в интервью французскому телеканалу LCI.
Официальный представитель Кремля также назвал отвод российских войск жестом доброй воли Москвы.
Накануне президент Украины Зеленский допустил, что не встретится с Путиным. Однако отметил, что необходимо находить возможности и делать шаги для переговоров.
На этой неделе президент Украины подписал указ о создании делегации для переговоров с Россией по гарантиям безопасности. Как указано в документе, главой делегации стал лидер фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» в украинском парламенте Давид Арахамия. Кроме того, Зеленский заявил, что Украина заинтересована в дипломатическом урегулировании разногласий с РФ.
31 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что готов организовать переговоры двух президентов. Тогда Песков также заявил, что говорить о предполагаемой встрече Путина и Зеленского в апреле пока рано.
Днем ранее, 30 марта, пресс-секретарь главы российского государства отметил, что делегациям РФ и Украины предстоит долгая работа в рамках переговорного процесса, прорыв в диалоге пока отсутствует. Однако он называл позитивные моментом то, что Киев начал формулировать конкретные предложения.
В середине февраля 2022 года в Донбассе из-за обстрелов со стороны украинских военных обострилась ситуация. Власти Луганской и Донецкой народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале проведения специальной операции по защите мирного населения в Донбассе.
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