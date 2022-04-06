Прямой эфир
Общество
Умер Владимир Жириновский
Общество
Госдума приняла закон о штрафах за отождествление СССР и нацистской Германии
Мир
В МИДе заявили об отсутствии у России контактов с НАТО
Общество
В Совфеде поддержали идею десятидневных каникул в мае
Мир
МИД Китая призвал США отменить санкции против России
Мир
Польша сочла слабыми новые санкции ЕС против России
Авто
Продажи АвтоВАЗа снизились в марте на 64%
Экономика
Минфин РФ впервые исполнил в рублях обязательства по евробондам на $649,2 млн
Общество
В ЛДПР назвали смерть Жириновского ударом для всей России
Мир
Американские военные запутались в показаниях по обучению украинцев
Мир
МИД пообещал ответить на высылку российских дипломатов из Греции
Сюжет:

Песков назвал приказ Путина отвести войска из Киевской области жестом доброй воли

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Отвод российских Вооруженных сил (ВС) РФ из Киевской области является жестом доброй воли, который был необходим для создания благоприятных условий для переговоров России и Украины. Об этом в среду, 6 апреля, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Сумма разностей: чего ждать от дальнейших переговоров РФ и Украины
И почему оценки прогресса консультаций Москвой и Киевом не совпадают

«Мы можем принять серьезные решения во время переговоров, поэтому президент [РФ Владимир] Путин дал приказ нашим войскам уйти из региона (Киевской области. — Ред. )», — заявил Песков в интервью французскому телеканалу LCI.

Официальный представитель Кремля также назвал отвод российских войск жестом доброй воли Москвы.

Накануне президент Украины Зеленский допустил, что не встретится с Путиным. Однако отметил, что необходимо находить возможности и делать шаги для переговоров.

На этой неделе президент Украины подписал указ о создании делегации для переговоров с Россией по гарантиям безопасности. Как указано в документе, главой делегации стал лидер фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» в украинском парламенте Давид Арахамия. Кроме того, Зеленский заявил, что Украина заинтересована в дипломатическом урегулировании разногласий с РФ.

31 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что готов организовать переговоры двух президентов. Тогда Песков также заявил, что говорить о предполагаемой встрече Путина и Зеленского в апреле пока рано.

Днем ранее, 30 марта, пресс-секретарь главы российского государства отметил, что делегациям РФ и Украины предстоит долгая работа в рамках переговорного процесса, прорыв в диалоге пока отсутствует. Однако он называл позитивные моментом то, что Киев начал формулировать конкретные предложения.

В середине февраля 2022 года в Донбассе из-за обстрелов со стороны украинских военных обострилась ситуация. Власти Луганской и Донецкой народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале проведения специальной операции по защите мирного населения в Донбассе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022