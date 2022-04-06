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Песков призвал граждан согласовывать с властями первомайские демонстрации

Песков: лозунги о мире во время майских праздников должны согласовываться с властями
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможности для граждан выходить 1 мая на демонстрации с традиционными лозунгами о мире в условиях проведения спецоперации по защите Донбасса.

По его словам, такие акции должны быть согласованы с городскими властями.

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«Они (первомайские акции) должны быть заранее согласованы с городскими властями в соответствии с нашим законодательством. И при подаче заявки как раз все параметры можно будет уточнить у городских властей», — сказал Песков журналистам в среду.

При этом представитель Кремля удивился вопросу об уместности в текущих условиях проведения парада Победы.

«Чьи это доводы? Я ни разу не слышал об этих доводах. Оставлю без ответа, не думаю, что здесь требуется какой-то ответ», — сказал он.

5 апреля Песков сообщил, что праздничный военный парад в честь Дня Победы в этом году состоится, как и всегда, на Красной площади 9 Мая. При этом в Кремле пока не располагают информацией, будут ли участвовать в параде Победы военные Донецкой и Луганской народных республик, а также участники спецоперации по защите Донбасса.

4 марта Владимир Путин утвердил поправки в Уголовный кодекс о наказании за фейки, дискредитацию ВС РФ и призывы к санкциям. Статьей предусмотрена ответственность сроком до 15 лет. Необходимость в этом возникла на фоне начала 24 февраля спецоперации РФ с целью защиты мирного населения Донбасса.

В Москве уточняли, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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