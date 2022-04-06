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Жительница Барнаула лишилась 1,1 млн рублей из-за «ясновидящей»

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В Барнауле возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в отношении 35-летней женщины. Потерпевшая перевела «ясновидящей» 1,12 млн рублей.

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По словам женщины, она находилась в сложной жизненной ситуации из-за семейных проблем. Она решила воспользоваться услугами «целительницы». Жительница Барнаула нашла сайт, на котором ее проблемы предлагалось решить дистанционным способом. В ходе переписки с «ясновидящей» женщина перечислила деньги на посторонний банковский счет, пишет altapress.ru.

Женщина обратилась в полицию, когда поняла, что стала жертвой мошенничества. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники МВД установили личность злоумышленницы. В рамках уголовного дела была задержана жительница Ростовской области 1983 года рождения. Женщина в полном объеме вернула потерпевшей похищенную сумму.

В Башкортостане 50-летняя женщина лишилась около 3 млн рублей из-за лжеброкеров. Злоумышленники предложили потерпевшей вложить средства в «успешный бизнес».

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