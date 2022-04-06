Deutsche Bank спрогнозировал рецессию в США в 2023 году

Экономика Соединенных Штатов вступит в рецессию в следующем году. Это произойдет на фоне повышения ставок Федеральной резервной системы (ФРС), написало 5 апреля агентство Bloomberg со ссылкой на экономистов Deutsche Bank.

Аналитики отмечают, что уровень инфляции в США достиг невиданных ранее 7,5%. В итоге ФРС будет вынуждена повысить ставку рефинансирования на 0,5% на каждом из трех последующих заседаний. Таким образом, к середине 2023 года размер ставки превысит 3,5%.

Сейчас ставки по федеральным кредитным средствам почти вдвое меньше — 0,25–0,5%.

Кроме того, если к концу следующего года Федеральная резервная система сократит объем активов на $2 трлн с текущих $8,9 трлн, то это будет эквивалентно еще трем-четырем повышениям ставки на 0,25%.

Все это неизбежно приведет к рецессии, которая, по прогнозам экспертов, наступит в конце 2023–начале 2024 года.

Также ожидается, что к лету 2023 года фондовый рынок США упадет на 20%. Безработица в США вырастет до 4,9% в 2024 году.

Ранее глава Deutsche Bank Кристиан Зевинг, выступая на пресс-конференции 4 апреля, назвал отказ от российских энергоресурсов на фоне проводимой санкционной политики против РФ крахом немецкой экономики. По его словам, в случае эмбарго на поставку нефти и газа из России экономика Германии и других стран Евросоюза (ЕС) может впасть в нарастающую рецессию. Он добавил, что после начала спецоперации РФ на Украине правительство Германии предпринимает все усилия для того, чтобы изменить курс и сократить зависимость от российских нефти и газа.