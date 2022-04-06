Фестиваль щей предложили провести в Калужской области

Фестиваль щей могут провести в Калужской области в 2022 году. Об этом сообщил министр культуры региона Павел Суслов.

По словам министра, идея родилась во время поездки в село Петрищево в Тарусском районе.

«Само название села и предстоящее празднование в этом году 350-летия Петра I подсказали идею проведения фестиваля «Петровы щи», — цитирует Суслова газета «Весть».

На фестиваль планируют пригласить жителей села, а также соседних районов Калужской области. В рамках мероприятия будет проведена дегустация щей, а по итогам фестиваля может быть собрана кулинарная книга авторских рецептов приготовления супа.

В Рязанской области в 2022 году начнут создавать этноплощадки. Это локальные этнографические и промысловые экспозиции с интерактивными и анимационными программами.