Туроператоры назвали популярные направления на майские праздники

Сочи, Санкт-Петербург, Калининград, Казань, Нижний Новгород и Хакасия входят в число самых популярных направлений на майские праздники. Об этом сообщили в пресс-службе туроператора Anex Tour в среду, 6 апреля.

«Туры есть, однако не все программы уже доступны к бронированию, поэтому желающим отправиться в путешествие на майские праздники рекомендуем позаботиться о наличии билетов и туров уже сейчас», — сказали в пресс-службе компании агентству городских новостей «Москва».

В свою очередь, в пресс-службе Fun & Sun также сообщили о высоком спросе на отдых в период майских праздников. Там добавили, что Анапа также входит в число популярных направлений.

«Спрос на майские праздники высокий. Интерес к путешествиям в этот период подстегнуло действующее сейчас дополнительное окно продаж по государственной программе туристического кешбэка», — уточнил представитель туроператора.

Накануне зампредседателя Государственной думы РФ, депутат от партии «Новые люди» Владислав Даванков предложил увеличить количество праздничных майских дней в производственном календаре, передает RT.

По словам парламентария, 10-дневные праздничные выходные в этом году в период с 1 по 10 мая помогут людям наладить снабжение продовольствием. Прежде всего предложение связано с огородниками, у которых будет больше времени, чтобы посадить овощи.

6 апреля член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала «Известиям» инициативу продлить майские выходные до 10 дней. По ее словам, такое предложение является несвоевременным, а в условиях экономических санкций — неуместным.

Согласно производственному календарю на 2022 год выходными днями значатся 30 апреля – 1 мая и 7−10 мая. Дни с 4 по 6 мая включительно отмечены как рабочие.