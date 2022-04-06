Дело возбудили после гибели выпавшего из переноски ребенка в Балакове

В городе Балаково Саратовской области возбуждено уголовное дело по факту смерти девочки, которую ее мать выронила из люльки-переноски. Статья — «Причинение смерти по неосторожности».

ИА «Взгляд-инфо» со ссылкой на СУ СКР по Саратовской области пишет, что инцидент произошел вечером в понедельник, 4 апреля, в подъезде многоквартирного дома. 27-летняя женщина спускалась по лестнице с трехмесячной дочерью, помещенной в переноску.

При этом ребенок не был зафиксирован в приспособлении. На лестнице девочка выпала из люльки и ударилась головой. Позже от полученных травм она скончалась в больнице.

Ранее сообщалось, что в Уфе умерла девятимесячная девочка, которая опрокинула на себя чайник с кипятком. Следственный комитет возбудил уголовное дело.