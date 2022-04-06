В ЕАО началась подготовка к новому отопительному сезону

Энергетики Еврейской автономной области приступили к подготовке к новому отопительному сезону. Об этом «РИА Биробиджан» в среду, 6 апреля, сообщила специалист по связям с общественностью АО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО» Ольга Косухина.

По ее словам, до конца года должен быть проведен капитальный и текущий ремонт оборудования подстанций 110 кВ «КРС» Биробиджанского района, «Биджан» Ленинского района, «Благословенное» Октябрьского района, «Камышовка» Смидовичского района. Кроме того, специалисты уже занимаются ремонтом ряда объектов в Городском и Облученском районах области.

Косухина подчеркнула, что одним из приоритетных направлений ремонтной кампании является расчистка трасс линий электропередачи от кустарников и деревьев.

В большинстве регионов России отопительный сезон начинается в период с 1 сентября по 15 октября. Решение о его старте принимают муниципальные власти. Критерием, необходимым для подачи отопления в дома, является устойчивый (на протяжении пяти и более дней) переход среднесуточной температуры через отметку +8 в сторону понижения.