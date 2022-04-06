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В МИД заявили об отсутствии у России контактов с НАТО

Замглавы МИД Грушко: Россия и НАТО не имеют контактов, с альянсом не о чем говорить
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Москва не имеет никаких контактов с Североатлантическим альянсом (НАТО), с ним в настоящее время не о чем говорить. Такое заявление 6 апреля сделал замглавы МИД России Александр Грушко.

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«С НАТО нет никаких контактов, с НАТО не о чем говорить на нынешний момент», — подчеркнул он в ходе брифинга.

При этом замминистра указал, что Россия стремится сохранить дипломатические отношения с Европой.

«Наша линия всегда была абсолютно неизменна: мы выступали за то, чтобы дипломатические каналы оставались открытыми», — сказал Грушко журналистам.

5 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянсу придется взаимодействовать с Россией и преодолевать трудности в отношениях, которые кардинально изменились с начала 1990-х годов. Он указал, что сторонам не удалось прийти к тому варианту сотрудничества, к которому стремился альянс.

1 апреля директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Николай Кобринец заявил, что возобновление политического диалога между Россией и НАТО в текущих реалиях невозможно. Дипломат указал на усиление альянса на его восточном фланге и военные поставки стран-членов НАТО Украине.

Ранее, 2 марта, Грушко отметил, что отношения между Россией и НАТО не могут быть прежними. Исправить ситуацию могут только новые правила, а «размахивание санкционной булавой» не принесет желаемого результата.

В январе 2022 года в три этапа прошли переговоры России, США и НАТО о гарантиях безопасности. В предложенных Москвой проектах договоров говорится о недопустимости расширения НАТО на восток. Также в документе прописаны требования по отводу вооружений альянса на позиции 1997 года, а также неразмещению ударных вооружений у российских рубежей. Как указывали в МИДе, страны Запада не проявили заинтересованности в предоставлении РФ гарантий ее безопасности и попытались затянуть переговоры.

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