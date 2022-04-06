Две фальшивые купюры обнаружили в банках в Псковской области

Полиция изъяла поддельные банкноты, которые были выявлены в финансовых учреждениях Великих Лук (Псковская область). По факту оборота фальшивых денег возбуждены уголовные дела.

По данным правоохранительных органов, две купюры номиналом 5000 рублей поступили из торговых организаций 5 апреля. Об этом сообщает «Псковская лента новостей». Полиция проводит проверку по факту случившегося.

31 марта в Пскове и Великих Луках выявили еще четыре фальшивые купюры. Они поступили в банк с выручкой из городских магазинов.

Работникам сферы торговли и обслуживания, которые принимают наличные средства, рекомендуют использовать специальное оборудование для проверки денег, а также внимательно осматривать купюры. При обнаружении подделки сотрудники полиции просят запомнить приметы злоумышленников, а также используемый транспорт, чтобы передать информацию в МВД.